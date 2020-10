Dass man Betrüger mit Gegenfragen aus dem Konzept bringen kann, hat eine Frau aus dem Stadtgebiet festgestellt. Wie die 78-Jährige am Montagmorgen der Polizei meldete, hatte sie am Abend zuvor einen merkwürdigen Anruf erhalten. Der Unbekannte Anrufer behauptete, von der „Kripo“ zu sein, und erzählte der Seniorin, dass man in Kaiserslautern eine Diebesbande geschnappt habe. Bei den Tätern sei Bargeld gefunden worden, das der 78-Jährigen gehöre.

Als die Seniorin dem Anrufer mehrere Fragen stellte, wurde dieser unruhig, empfahl der Frau, die 110 anzurufen, und beendete dann das Gespräch. Das Fazit der Polizei: Nicht auf das Lügenmärchen des Anrufers hereingefallen, Betrüger in die Flucht geschlagen und anschließend die echte Polizei informiert – alles richtig gemacht!