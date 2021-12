Bekannte zu treffen und überhaupt ein wenig Ablenkung im Alltag sind in Pandemie-Zeiten selten geworden für Katharina*). Ohne Begleitung, sagt sie, gehe sie aus Angst vor einem Schwindelanfall nicht mehr vor die Tür. Die 65-Jährige freut sich über den Besuch von der RHEINPFALZ, hat Kaffee gekocht, einen Marmorkuchen gebacken und den Tisch gedeckt.

Die Mutter von drei Söhnen, von denen einer verstorben ist, lebt nach 40 Jahren Ehe seit vier Jahren alleine. Die Witwenrente von 551 Euro reichten ihr hinten und vorne nicht, klagt sie: „60 Prozent, das ist zu wenig.“ Sie selbst blickt auf eine abgebrochene Ausbildung zur Verkäuferin und hauswirtschaftliche Arbeiten im Altenheim zurück. Eine eigene Rente wird sie erst ab Januar beziehen – bis dahin hätte sie laut Jobcenter selbst noch arbeiten müssen.

Aufgrund ihrer körperlichen Verfassung erhält sie inzwischen jedoch eine monatliche Grundsicherung von 389 Euro. Katharina hat eine Rückenoperation hinter sich und eine gebrochene Schulter. „Ohne, dass ich etwas getrunken habe“, betont sie. Sie hat Osteoporose und ist inzwischen im Pflegegrad 1 eingestuft. Eine Alltagspatin unterstützt sie daher alle zwei Wochen für zwei Stunden bei Arbeiten, die sie selbst nicht mehr geregelt bekommt. Seit sie 65 Jahre alt geworden ist, steht ihr bei Bedarf auch „alt – arm – allein“ zur Seite. „Nicht dauerhaft“, wie Sabine Paulus, die Leiterin der Geschäftsstelle, betont.

Die Altenhilfe springt ein mit Gutscheinen für Kleidung, für neue Schuhe und die Fußpflege, die Katharina unbedingt braucht. Auch bei Reparaturen in der Wohnung – wenn zum Beispiel der Wasserhahn tropft – kümmert sich „alt – arm – allein“ um Abhilfe. Katharina ist sehr dankbar dafür. Zum Glück habe die Altenhilfe auch dafür gesorgt, dass sie für ihre Medikamente keine Zuzahlungen zu leisten hat. Bei unserem Besuch hat Sabine Paulus für Katharina außer einem Weihnachtspäckchen noch einen Spezialgriff für die Badewanne mitgebracht: Ein nützliches Teil, das dem Verein von einem Unternehmen gespendet worden war.

„Wenn ich ein bisschen mehr hätte …“: Katharina überlässt es dem Gesprächspartner, ihren Satz zu vervollständigen. Monatlich 310 Euro für Miete, dazu feste Kosten für Gas, Strom, Telefon und Fernsehen lassen ihr im Schnitt 350 Euro zum Leben. „Da hapert’s schon“, gesteht die Seniorin. Mit ihrem Rollator könnte sie wohl in der Nähe einkaufen gehen. Aber einfach mal zum Spaß einkaufen, außer Haus einen Kaffee zu trinken oder sich ein Essen nach Hause zu bestellen sei nicht drin. Nach 40 Jahren, die sie mit ihrem Mann in Hochspeyer gelebt hat, fehlen Katharina in Kaiserslautern dafür einfach die Begleiter. Diese findet sie, wenn’s um größere Einkäufe in der Umgebung geht, in der motorisierten Verwandtschaft. Und an Weihnachten wird ihr jüngster Sohn zu ihr kommen, am zweiten Feiertag geht sie „zum Großen“.

Trotz teilweise widriger Lebensumstände hat Katharina ihre Zuversicht nicht verloren. „Ich bin Lebenskünstlerin“, erklärt sie überzeugt. *)Name der Redaktion bekannt.