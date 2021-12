Rund 6000 Euro Sachschaden gab es am Montag bei einem Unfall in der Hauptstraße. Wie die Polizei berichtet, kam eine Autofahrerin aus Unachtsamkeit von ihrer Fahrspur ab und stieß mit einem parkenden Wagen zusammen. Das Fahrzeug der 78-Jährigen prallte frontal auf das am Straßenrand abgestellte Auto. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle regelte die Polizei den Verkehr.