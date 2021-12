Beinahe von einem Zug erfasst wurde eine 80-jährige Frau, als sie am Mittwoch gegen 15.45 Uhr die Gleise nahe des Bahnhofs Lampertsmühle-Otterbach an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle überquerte. Wie die Polizei berichtet, war die Dame mit ihrem Hund spazieren und überschritt die Gleise von der Hauptstraße aus in Richtung des gegenüberliegenden Fahrradwegs. Der Zugführer sah die Frau, hupte und bremste. Der Beinahe-Zusammenstoß schockierte ihn derart, dass er vor Ort abgelöst werden musste. Bei der Befragung der Seniorin stellte sich heraus, dass sie den herannahenden Zug erst wahrgenommen hatte, als sie sich bereits im Gleisbereich befand. Mehrfach drückte sie ihr Bedauern über den Vorfall aus. Weil der Zugführer zu einer Schnellbremsung gezwungen war, erwartet die 80-jährige Frau eine Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.