Am Freitag wurde eine 84-jährige Frau aus Mehlingen gegen 14 Uhr Opfer eines Raubüberfalles. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu der Wohnung der Frau. Sie entwendeten Bargeld sowie Schmuck und verließen das Anwesen unerkannt in Richtung eines Feldes. Die Seniorin wurde bei dem Überfall leicht verletzt und stand unter Schock. Während der Fahndung kam es zum Einsatz eines Polizeihubschraubers. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 oder per E-Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden.