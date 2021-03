Glück im Unglück hatten am Donnerstagnachmittag zwei Autofahrer bei einem Unfall auf der Landstraße 503 an der Einmündung nach Stelzenberg. Laut Polizei kam die 80-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Opel Corsa von Stelzenberg und wollte nach links in Richtung Kaiserslautern abbiegen. Von Kaiserslautern kommend fuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen in Richtung Johanniskreuz. An der Kreuzung übersah die Seniorin den von links kommenden Transporter. Durch ein beherztes Ausweichmanöver konnte der 54-Jährige zwar einen Zusammenstoß mit der Fahrertür des Opels verhindern, zum Zusammenstoß kam es dennoch. Mit viel Glück kamen die Beteiligten mit dem Schrecken und leichten Blessuren davon.

8000 Euro Sachschaden

Die Fahrzeuge wurden mehr in Mitleidenschaft gezogen. Der Lieferwagen fuhr aufgrund seines Ausweichmanövers in den Hang und kam in der Grünfläche zum Stehen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt.