Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die am Montag in der Rousseaustraße eine 85-Jährige überfallen haben sollen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen bedrohte einer der Männer die Seniorin laut Polizei mit einem Messer. Der 19-Jährige forderte Geld. Sein mutmaßlicher Komplize hielt sich im Hintergrund. Als die 85-Jährige laut um Hilfe schrie, flüchteten die Verdächtigen. Einsatzkräfte trafen die Männer in der Nähe des Fritz-Walter-Stadions an, wo sie festgenommen wurden. Die vermutliche Tatwaffe stellten die Beamten sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht gegen den mutmaßlichen Haupttäter Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Der 19-Jährige äußerte sich nicht zu dem Vorwurf. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.