Im Rahmen der 750-Jahr-Feier wird in Kaiserslautern eine Seniorenwoche organisiert: vom 18. bis 23. Mai 2026. Wer mitmachen will, kann sich bis Mitte März melden.

Es sind laut Markus Lambrecht, Vorsitzender des Seniorennetzwerks Kaiserslautern und Mitglied im Seniorenbeirat, bereits 22 Veranstaltungen geplant. Für die Seniorenwoche stehen die Jubiläumsbühne an der Stiftskirche und eine weitere Bühne in der Mall „ K in Lautern“ zur Verfügung.

Die Eröffnung der Seniorenwoche ist für Montag, 18. Mai, um 13 Uhr angesetzt. Oberbürgermeisterin Beate Kimmel wird die Feierlichkeiten eröffnet, es singt Schubertchor. Auf der Bühne dabei sind laut Lambrecht: Albert Koch und Freunde, Sarah und die Swingherrn, Alexandra Maas, die Vaneceks, Matthias Stoffel, die Graadselääds und weitere. Mehrere Chöre, Mitmachsingen, Tanztee, Lesungen mit Musik gehören zu den bereits feststehenden Programmpunkten. Vertreter der Kaiserslauterer Universität (RPTU) wollen mit dem Roboter Ameca demonstrieren, wie künstliche Intelligenz in der Pflege eingesetzt werden kann.

Das Seniorennetzwerk sucht noch weitere Mitveranstalter, die sich auf der Bühne einbringen wollen oder mit einem Stand um die Stiftskirche dabei sein wollen. Interessierte können sich bis 15. März per E-Mail beim Vorsitzenden unter mlambrecht@t-online.de bewerben.

