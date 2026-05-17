Das Seniorennetzwerk Kaiserslautern organisiert zusammen mit dem Seniorenbeirat vom 18. bis 23. Mai eine Woche rund um Seniorenthemen. An drei verschiedenen Orten – dem „ K in Lautern“, dem Union-Kino und an der Jubiläumsbühne vor der Stiftskirche – finden Konzerte, Lesungen, Mitmachangebote und Filmvorführungen statt. Los geht es am Montag um 13 Uhr an der Stiftskirche.

Ein besonderes Angebot richtet sich an alle, die sich für moderne Technologien interessieren: Am Freitag und Samstag können Besucher den humanoiden Roboter Ameca jeweils von 10 bis 18 Uhr im K in Lautern erleben. Die Forscher der Kaiserslauterer Universität Ashita Ashok und Jakub Pawlak stellen den Roboter vor. Ergänzend dazu gibt es am Freitag, 11 Uhr, auf der Bühne im Untergeschoss der Mall einen Vortrag zum Thema „Clever im Alltag – KI für Senioren“.

Außerdem können sich die Menschen an vielen Ständen zu verschiedenen Themen informieren. Mit dabei ist auch DIE RHEINPFALZ. Der Stand ist am Mittwoch, 20. Mai, und am Donnerstag, 21. Mai, jeweils zwischen 13 und 19 Uhr besetzt. Mitarbeiter beantworten Ihre Fragen zur digitalen und gedruckten Zeitung oder zeigen Ihnen die Funktionen der Zeitungsapp und helfen Ihnen bei der Installation auf Handy oder Tablet.

Die Lokalredaktion Kaiserslautern wird an beiden Tagen von 14 bis 15.30 Uhr mit zwei Redakteuren am Stand vertreten sein. Haben Sie ein Anliegen, das in die Zeitung gehört? Was freut oder ärgert, was bewegt Sie? Welche Themen wünschen Sie sich in der Berichterstattung? Kommen Sie am 20. oder 21. Mai vorbei und sprechen Sie uns an.