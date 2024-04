„Senioren-Netzwerk Kaiserslautern“ (SeNeKL) heißt ein vergangene Woche gegründeter Verein. Seniorenarbeit ist eines der Hauptbetätigungsfelder des Vereins, der auch ein konkretes Ziel verfolgt.

„Unmittelbarer Anlass für die Gründung war, dass der Seniorenbeirat die für dieses Jahr geplante Seniorenmesse aus rechtlichen Gründen absagen musste“, heißt es in einer Pressemitteilung zur Vereinsgründung. Die für den kommenden September geplante Seniorenmesse wurde vor wenigen Wochen abgesagt. Hintergrund waren Vorgaben rund um die Veranstaltung, die vom Seniorenbeirat – das Gremium hatte bisher die Messen in der Fruchthalle organisiert – nicht hatten erfüllt werden können. In der Diskussion hatte sich herauskristallisiert, dass mit Hilfe eines Vereins die Veranstaltung zu stemmen sein werde. „September 2025 als nächster Termin ist realistisch“, berichtet der Vorsitzende des Vereins, Markus Lambrecht, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Vorher müssten noch einige Details geklärt werden. Damit findet im laufenden Jahr keine Seniorenmesse statt.

Unterdessen befinde sich der Verein noch „in der Gründungsphase“, wie Lambrecht weiter berichtet. Sieben Mitglieder habe der Verein, der sich am 16. April im Mehrgenerationenhaus in Kaiserslautern gegründet hat. Der Jahresbeitrag beträgt 24 Euro.

Der Vorstand

Markus Lambrecht (Vorsitzender), Horst W. Hamacher (Stellvertreter), Klaus Frank (Schatzmeister), Angela Neu-Meij (Schriftführerin), und die beiden Beisitzer Lisa Niegemann und Bruno Amberg.