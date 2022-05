Die Seniorenmesse „Aktiv in Lautern“, die am 16. und 17. September in der Fruchthalle stattfindet, soll als Kennenlernbörse für gemeinsame Aktivitäten dienen. Ziel soll sein, so die Stadtverwaltung, dass Senioren Anschlüsse für gemeinsame Interessen finden. In drei Kategorien werden dabei die Angebote eingeteilt: Bewegung, Gemeinschaft sowie Genuss. Wer gerne Sport treibt, findet gezielte Angebote in der Kategorie Bewegung. Unter Gemeinschaft finden sich Senioren zusammen, die im Ehrenamt aktiv sind, und die Kategorie Genuss spiegelt die Kultur mit Leseabenden oder Konzerten wider. So können ältere Menschen Wegbegleiter finden, um die Hobbys gemeinsam auszuführen. Um dies ermöglichen zu können, sind die Akteure der Seniorenarbeit gefragt: Wer Aktionen jeglicher Art für Senioren anbietet oder Rückfragen hat, kann sich bei Damaris Roscher (Seniorenberatung) per E-Mail an d.roscher@kaiserslautern.de melden.