Stadt und Landkreis Kaiserslautern sind beim Impfen in den Seniorenheimen einen guten Schritt vorangekommen: Nach dem ersten Termin am 2. Januar in Otterbach haben nun in fast allen der insgesamt 22 Einrichtungen die Erstimpfungen stattgefunden, ein Heim im Stadtgebiet steht noch aus. Im Pflegeheim Kessler-Handorn sind bisher 26 Menschen gestorben.

In den elf Heimen im Kreis wurden 1308 Personen geimpft, in der Stadt waren es in bisher zehn Einrichtungen 1238 Personen. „Die noch ausstehende Einrichtung will bis Ende der Woche alle notwendigen Unterlagen einreichen, so dass dann auch in der Stadt die Erstimpfungen abgeschlossen sind“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Weichel.

Die Impfbereitschaft lag mit durchschnittlich rund 95 Prozent bei den Bewohnern und 75 Prozent beim Personal gerade in jener Gruppe im Vergleich recht hoch, freut sich Landrat Ralf Leßmeister.

Zweitimpfungen verschoben, aber zugesichert

Alle Zweitimpfungen sind laut Auskunft von Weichel bereits terminiert. Aufgrund des Impfstoffmangels wurden jedoch viele um eine Woche verschoben. „Ich hoffe, dass dieser Termin dann auch eingehalten werden kann“, sagt Klaus Zimmermann, Geschäftsführer der Protestantischen Altenhilfe. In deren fünf Einrichtungen in der Region – davon zwei in Enkenbach-Alsenborn und eine in der Stadt, das Diakonissenhaus am Stadtpark – seien laut Zimmermann alle Erstimpfungen reibungslos verlaufen.

Auch Tilman Leptihn, Leiter des Kessler-Handorn-Wohn- und Pflegeheims in der Schumannstraße, vertraut auf die Aussagen der Gesundheitsministerin und der Ministerpräsidentin; beide versicherten öffentlich, dass die Termine für die Zweitimpfungen gesichert seien.

26 Verstorbene im Kessler-Handorn-Heim

In dem Kessler-Handorn-Heim war es seit Dezember zu mehreren Infektionsausbrüchen gekommen. Die Einrichtung mit insgesamt rund 130 Plätzen hat in Zusammenhang mit Corona bisher 26 Todesfälle zu beklagen, bedauert Leptihn. „Derzeit sind noch knapp 20 Bewohner und knapp 20 Mitarbeiter infiziert“, berichtet er weiter. Die Anzahl der Corona-Toten im Stadtgebiet beträgt laut Gesundheitsamt aktuell 68.

Insgesamt habe sich damit aber die Lage „etwas entspannt“. Eine positive Meldung sei zumindest, dass die Infektionen sich nur noch auf einen von insgesamt vier Wohnbereichen erstrecken; aus zweien konnte die Infektion damit vorerst verdrängt werden. „Der betroffene Wohnbereich ist abgeschottet und komplett vom Rest des Hauses getrennt“, erläutert Leptihn. Ein separates Treppenhaus stehe zur Verfügung, so dass weder Bewohner noch Personal dieses Bereichs mit den anderen Kontakt haben. Das Besuchsverbot für die gesamte Einrichtung wurde erneut verlängert und gilt nun vorerst bis zum 9. Februar.

Weitere Bundeswehrsoldaten angefragt

Die Erstimpfungen sind laut Leptihn auch in seinem Heim problemlos über die Bühne gegangen; die Zweitimpfungen waren eigentlich für den 8. Februar terminiert, wurden nun aber um eine Woche auf den 15. Februar verschoben, wie er auf Nachfrage von der Koordinierungsstelle in Mainz erfuhr. Wenn das Haus wieder geöffnet ist, sollen beim Testen von Besuchern und des Personals unter anderem Bundeswehrsoldaten helfen.

„Die sechs Soldaten, die abwechselnd jeweils zu dritt bei uns im Einsatz waren, haben wir gerade verabschiedet“, lobt Leptihn deren Engagement. Weitere Bundeswehrhelfer habe er gerade bei der Heimaufsicht beantragt. „Beim letzten Mal habe ich die Zusage innerhalb von 24 Stunden bekommen“, ist er zuversichtlich. Auch für die vier weiteren freiwilligen Helferinnen, die in der Pflege, im hauswirtschaftlichen Bereich und bei den Schnelltests mithalfen, ist er äußerst dankbar. „Ohne all deren Unterstützung hätten wir den Arbeitsanfall nicht stemmen können“, bilanziert Leptihn.