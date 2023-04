Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wieso wird der Seniorenbeirat der Stadt in der Öffentlichkeit so wenig wahrgenommen? Warum haben von rund 30.000 Wahlberechtigten der Altersgruppe 60 plus grob geschätzt nur 70, höchstens 80 im vergangenen Oktober an der Beiratswahl teilgenommen? Da müsse sich was ändern, fordert dessen Vorsitzender, Siegfried Schliebs.

Der Seniorenbeirat sollte mehr wahrgenommen werden, mehr gehört und damit interessanter werden für die Bürger, deren Interessen er vertritt, sagt Schliebs. Der 66-Jährige hat