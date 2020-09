Am 6. Oktober wird der Seniorenbeirat der Stadt Kaiserslautern wieder für fünf Jahre neu gewählt. „Sie sind alle aufgerufen mit Ihrer Stimme einen Beirat zu wählen oder sich selbst wählen zu lassen, wenn Sie 60 Jahre und älter sind und in der Stadt wohnen“, ruft die Vorsitzende, Helga Bäcker, zur Beteiligung auf. Die nötigen Unterlagen sind in der wöchentlichen Sprechstunde, donnerstags, 10 bis 12 Uhr, im Rathaus, Raum 22, erhältlich – nach Anmeldung an der Information.

Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der älteren Menschen in der Stadt, kümmert sich nach eigenen Angaben um Sorgen und Nöte der Senioren und stellt Kontakte zu Behörden und Pflegeinstitutionen her. Ebenso werden Beschwerde weitergeleitet und Verbesserungsvorschläge angenommen. Die nächste öffentliche Sitzung des Seniorenbeirats findet am Montag, 21. September, 14 Uhr, im Großen Ratssaal des Rathauses statt. Darin geht es unter anderem um die Seniorenbeiratswahl im Oktober in der Fruchthalle. Fragen sind erlaubt. Bäcker: „Ein engagierter Beirat, der die Anliegen der älteren Menschen vertritt, hat Gewicht und Mitspracherecht bei wichtigen Entscheidungen, wenn es um die Rechte und Interessen der 27.500 Senioren und Seniorinnen in der Stadt Kaiserslautern geht.“