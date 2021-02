Im Vorfeld der Wahl hat der Seniorenbeirat der Stadt Landtagskandidaten für Mittwoch, 3. März, 17 bis 19 Uhr, zu einer Podiumsdiskussion in die Fruchthalle eingeladen. Im Zentrum stehen dabei die Themen der Senioren.

Eingeladen sind Vertreter der Parteien, die im Stadtrat eine Fraktion bilden und für beide Kaiserslauterer Wahlkreise (44 und 45) einen Direktkandidaten ins Rennen schicken. Diskutieren werden Andreas Rahm (SPD), Manfred Schulz (CDU), Kai Dettmar (AfD), Brigitta Röthig-Wentz (FDP), Lena Edel (Die Linke), Lea Siegfried (Grüne) und Dominik Stihler (Freie Wähler). Moderiert wird die Veranstaltung von Siegfried Schliebs vom Seniorenbeirat und Christian Clemens (RHEINPFALZ). Die Fragen wurden vom Seniorenbeirat erarbeitet.

Da die Corona-Pandemie keine Zuschauer zulässt, wird die Diskussion dank der Unterstützung von KL.Digital über Facebook und YouTube gestreamt sowie über den Offenen Kanal ausgestrahlt. Die Aufzeichnung steht im Nachgang der Podiumsdiskussion noch zur Verfügung.

Liebe Leserinnen und Leser, falls Sie Fragen an die Kandidaten haben, die die Belange von Senioren betreffen, schreiben Sie eine E-Mail an redkai@rheinpfalz.de . Eine Auswahl der eingesendeten Fragen werden Eingang in die Diskussion finden.