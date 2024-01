Auch in diesem Jahr soll es in Kaiserslautern wieder eine Seniorenmesse geben. Das Format, das der Seniorenbeirat organisiert, ist beispielgebend für andere Kommunen, sagt Seniorenbeiratsmitglied Horst Hamacher. Umgekehrt gibt es in der Nachbarschaft Einrichtungen, die in Kaiserslautern fehlen – etwa ein Seniorenbüro oder ein Seniorennetzwerk.

Drei Seniorenmessen hat der Seniorenbeirat bislang organisiert. Rund 3000 Besucher haben sich bei den Veranstaltungen in der Fruchthalle informiert. Auch in diesem Jahr wird es laut Beiratsmitglied Stefan Schmitt wieder eine Messe geben: am 14. und 15. September. 70 Aussteller aus der Region waren bei den vergangenen Messen vor Ort. Da Markus Lambrecht, der die Veranstaltungen bislang organisiert hat, aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verfügung steht, übernimmt Seniorenbeiratsvorsitzende Helga Bäcker mit einem Team in diesem Jahr die Organisation.

Gedruckte Broschüre für nicht digitalaffine Senioren

Was in Kaiserslautern initiiert wurde, werde nun in Nachbarkommunen aufgegriffen, berichtet Hamacher vom Austausch mit Seniorenbeiräten umliegender Städte. Bei diesen Treffen habe man selbst auch Anregungen mitgenommen. Beiratsmitglied Klaus Frank stellte beim Neujahrsempfang am Montag die Homepage „Älter werden in Kaiserslautern“ vor, auf der sich Interessierte zu einer Vielzahl an Themen informieren können. Auch ein Veranstaltungskalender des Seniorenbeirates ist dort zu finden. Für alle Senioren, die die digitalen Kanäle nicht nutzen können oder wollen, gibt es die Informationen auch in einer Broschüre, die jährlich erscheint. „Wir haben in Kaiserslautern viel zu bieten“, sagte Hamacher. Viele Veranstaltungen werden in der RHEINPFALZ angekündigt. Für Senioren, die nicht digitalaffin seien, fehle aber eine gedruckte Übersicht, was beispielsweise im kommenden Monat geboten werde. Da sei man in anderen Kommunen weiter. Dort erscheinen teils vierteljährlich Broschüren mit Informationen für Senioren.

Nur sieben Seniorenbüros in Rheinland-Pfalz

Pirmasens hat zwei Einrichtungen, die sich der Seniorenbeirat auch in Kaiserslautern wünscht: ein Seniorenbüro und ein Seniorennetzwerk. „Das Seniorenbüro ist eine Anlaufstelle für alle, die Gesellschaft, Rat, Unterstützung, Weiterbildung, Aktivität oder Möglichkeiten des freiwilligen Engagements suchen“, zitierte Hamacher die Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros. 450 solcher Einrichtungen gibt es deutschlandweit, nur sieben davon sind in Rheinland-Pfalz. „Das achte Büro sollte in Kaiserslautern entstehen“, so Hamacher.

Pirmasens hat bereits ein Seniorennetzwerk

Als Überbau wünscht sich der Seniorenbeirat ein Seniorennetzwerk, das als Börse für Seniorenarbeit fungieren könnte. „Wir sind nicht nur die, die Hilfe brauchen, sondern wir haben viel zu geben“, so Hamacher. Das Netzwerk diene dem Austausch von Ehrenamtlern zwischen verschiedenen Organisationen, es könnte Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen bieten, etwa der Seniorenmesse, man könne bei Veranstaltungen an einem Strang ziehen. Auch Druckpublikationen, etwa die Broschüren mit Veranstaltungen für Senioren, könnten dort erarbeitete werden. Laut Hamacher könne sich der Seniorenbeirat vorstellen, den Aufbau des Netzwerkes einige Monate zu stemmen, ehe hauptamtliche Kräfte übernehmen. Die Stadt steht dem Projekt grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, kann allerdings finanziell nicht unterstützen. Hierfür müsse man Gelder akquirieren, so Hamacher. Es bräuchte ein, zwei Menschen, die das Netzwerk mit Leben füllen, und einen Platz, wo man unterkommen könnte. In Pirmasens gibt es ein solches Modellprojekt bereits, das Netzwerk 60plus.

Oberbürgermeisterin Beate Kimmel nutzte den Neujahrsempfang, um die Arbeit des Beirates zu loben: „Sie leisten Großartiges“, sagte Kimmel, die daran erinnerte, dass der Beirat 1996 gegründet wurde, um die Belange der Seniorinnen und Senioren zu vertreten. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang von Norbert Christmann.