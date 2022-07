Was in und um Kaiserslautern am Montag wichtig war.

Für Dienstag ist der – vorerst – heißeste Tag des Jahres angekündigt. Besonders ältere Menschen vertragen Hitze nicht mehr so gut. In den Seniorenheimen ist man darauf eingerichtet und tut alles, um den Bewohnern die Temperaturen so angenehm wir möglich zu machen. Was teils erstaunliche Reaktionen hervorruft.

In der Serie „Hinterm Gartenzaun“ geht’s nach Mölschbach: Blumen, die scheinbar kein Wasser brauchen, ein Garten, der kaum Arbeit einfordert, aber spannende Szenen bietet? Im prämierten Naturgarten von Claudia Weber und Guido Pfalzer ist all das möglich. Bis auf den Salat, den gibt es nicht.

Die WVE GmbH Kaiserslautern hat die Von-Miller-Straße nach ihrer Abnahme als letzte Maßnahme der Erschließungstätigkeiten im Bebauungsplangebiet IG Einsiedlerhof Vogelweh (Amazon-Logistikzentrum) offiziell an die Stadt übergeben. Nun kann der Verkehr wieder fließen.

Während ein 42-Jähriger schlief, machten sich mutmaßliche Einbrecher an einem Fenster seiner Wohnung in der Rosenstraße zu schaffen. Die Geräusche aus dem Wohnzimmer ließen ihn wach werden, er schreckte am frühen Sonntagmorgen aus seinem Schlaf hoch.

In einem Mammutprozess gegen elf Angeklagte wegen bandenmäßigen Drogenhandels wurde am Freitag vor der Großen Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken der 33-jährige Angeklagte aus Frankfurt zu neun Jahren Haft verurteilt.

Die Sperrung je eines der beiden Fahrstreifen im Landstuhler Hörnchenbergtunnel endet „Mitte nächster Woche“ und damit wie angekündigt noch im Juli, teilt Klaus Kosok, Sprecher der Autobahn GmbH, auf Anfrage mit.