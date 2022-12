Der Kunstnachmittag im Caritas Altenzentrum St. Hedwig auf dem Bännjerrück stand wenige Tage vor Weihnachten unter dem Thema „Tannenbaum“. Zusammen mit Ute Speyerer-Gauda stimmten sich Bewohner des Altenheims künstlerisch auf das bevorstehende Fest ein.

Die Malstunde mit Ute Speyerer-Gauda ließen sich etliche Senioren nicht nehmen. Wie die Mitglieder der Malgruppe freute sich die ehrenamtliche Mitarbeiterin des Altenzentrums auf die Begegnung mit den älteren Menschen. Die haben selbst im hohen Alter zwischen 85 und Ende 90 noch ein Faible fürs Malen. Anschauungsmaterial auf den Tischen wie Fotos, Bücher und Zeitschriften zum Thema Weihnachten riefen bei den Teilnehmern Erinnerungen wach. Ebenso das Gespräch, das Ute Speyerer-Gauda mit der Malgruppe führte.

Erinnerungen an früher

Wenn Senioren erzählen, wie der Christbaum früher in ihrer Familie geschmückt war, welche Plätzchen gebacken und welche Geschichten vom Christkind erzählt wurden, ist es Zeit, zum Stift zu greifen und Vorstellungen von weihnachtlichem Schmuck und Glanz zu Papier zu bringen. Doch nicht nur Buntstifte gehörten zur Ausstattung der Malstunde. Wachsmalstifte, Wasser- und Acrylfarben hatte Ute Speyerer-Gauda mitgebracht. Schön mit anzusehen, wie Motive und Maltechniken die von der Kunst begeisterten Senioren ansprachen.

Erstaunlich mit welcher Hingabe, Konzentration und Ausdauer die Teilnehmer ihre Vorstellungen von Weihnachten zu Papier brachten. Ein Bewohner beschränkte sich auf die Zeichnung eines Tannenbaums nur mit Bleistift. Filigran brachte er Nadelspitzen des Baumes und Geschenke auf einem Tisch zu Papier. Eine Mutter berichtete, dass sie früher viel mit ihren drei Kindern gemalt habe. „Es macht viel Freude bei Ihnen“, machte sie Ute Speyerer-Gauda ein Kompliment für die Malstunde.

Von einer „großen Künstlerin“ sprach Heimleiterin Jutta Asal-von-Wuthenau von Paulette Mack: „Eine Teilnehmerin, die großes Maltalent besitzt und ihr Zimmer mit eigenen Bildern bestückt hat.“ Zwei Aquarelle, ein Stillleben mit Obst und eins mit einem Blumenstrauß der Bewohnerin finden sich unter zahlreichen Motiven der Bildergalerie des Malraums. Der dient den Bewohnern der „Sonnenallee“ täglich als Speiseraum. Ihr Weihnachtsmotiv, einen Tannenstrauß, hatte die Seniorin in kräftigen Blautönen mit rotem Schmuck zu Papier gebracht.

Plätzchen mit weihnachtlichem Motiv

Nach und nach füllten sich die weißen Papierbogen mit schmucken Details ums Weihnachtsfest. Zur Anregung für Ideen, aber auch für den Gaumen reichte Ute Speyerer-Gauda Plätzchen mit weihnachtlichen Motiven. Man spürte das vertraute Verhältnis zwischen den Senioren des Malkurses und der Ehrenamtlichen. Die nahm sich der älteren Herrschaften liebevoll an, gab ihnen Anregungen zur Ausgestaltung eines Motivs, lobte und ermöglichte jedem Teilnehmer ein Stück Selbstverwirklichung. Hübsch anzusehen und gelungen, die Weihnachtskarte des Altenzentrums St. Hedwig. Sie ist mit weihnachtlicher Floristik aus der Feder der Kursteilnehmer geschmückt.

Jutta Asal-von-Wuthenau ist froh und dankbar für das ehrenamtliche Entgegenkommen, mit dem Ute Speyerer-Gauda das Freizeit- und kulturelle Angebot des Altenzentrums St. Hedwig bereichert. Einmal die Woche macht sich die ehemalige Sozialarbeiterin, die seit vielen Jahren die „Kunstwerkstatt Kritzel Kratzel“ betreibt und für ihre jährlich neu gestalteten Weihnachtskarten bekannt ist, vom Dunkeltälchen auf den Bännjerrück zur Malstunde mit den Heimbewohnern auf.

Kreislauf der Jahreszeiten

Die Kunstvormittage seien entstanden, als ihre Mutter noch im Hedwigsheim gelebt hat, verweist sie auf den Herbst 2017, wo alles fließend begonnen hat. Seit dieser Zeit wurden Malsachen wie Zeichenpapier, Stifte, Pinsel, Wasserfarben und Ölkreiden aufgestockt. Bei ihren Malvorschlägen orientiert sich Ute Speyerer-Gauda am Kreislauf der Jahreszeiten und der Natur. „Mir ist es wichtig, die jeweiligen Blumen und Obstsorten auf dem Arbeitstisch zu haben und sie den Teilnehmern erlebbar und fühlbar zu machen.“ Wie bereichernd die Malstunde für die Teilnehmer ist, spiegelte sich in einer kleinen Galerie mit den Kunstwerken der Senioren in einem Tagesraum wider.