Ein 87-jähriger Autofahrer kam am Mittwochmorgen, 7. Februar, mit seinem Pkw aus der Gustav-Eiffel-Straße und bog in die Pariser Straße ab. Hierbei übersah er eine Verkehrsinsel mit einem Verkehrszeichen, er überfuhr das Schild. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen und meldete den Vorfall der Polizei. Streife traf den Mann an seiner Wohnanschrift nicht an. Die Ermittlungen dauern an.