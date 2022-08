56.000 Euro hat ein 85-Jähriger an Internetbetrüger verloren. Der Mann hat von Ende Mai bis Mitte August dieses Jahres über eine Internetseite für Finanzdienstleitungen seine persönlichen Daten und Kontoverbindung bereitgestellt, teilt die Polizei mit. Das Geld des 85-Jährigen „investierte“ der vermeintliche Dienstleister angeblich in Anlagegeschäfte. Auf der Internetseite wurden dem Senior immer wieder die angeblich hohen Gewinnsummen grafisch dargestellt. Der Betrug fiel erst durch das Eingreifen der Bank des Geschädigten auf. Diese verhinderte weitere durch die Betrüger veranlasste Abbuchungen auf ein Konto im Ausland. Jetzt ermittelt die Polizei. Sie rät: „Gehen sie sorgsam mit ihren persönlichen Daten um, insbesondere wenn mit diesen Zugriff auf ihr Eigentum oder Vermögen ermöglicht wird. Im Zweifel wenden sie sich an ihr zuständiges Finanzinstitut oder an eine Polizeidienststelle.“