Ein Senior aus dem Landkreis Kaiserslautern ist am Dienstag um 20.000 Euro betrogen worden. Der 71-Jährige hatte laut Polizei am Nachmittag einen Anruf seiner vermeintlichen Tochter erhalten. Diese erklärte am Telefon, sie habe einen Verkehrsunfall verursacht. Eine Person sei tödlich verunglückt. Ein Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab, forderte kurz darauf eine Kaution von 20.000 Euro, um die Inhaftierung der Tochter zu verhindern. Der 71-Jährige begab sich mit dem Geld an einen vereinbarten Treffpunkt in Kaiserslautern. Die Anrufer navigierten den Mann laut Polizei per Telefon zu einem Parkplatz, wo eine Frau das Geld in Empfang nahm. Auf dem Nachhauseweg kamen dem Mann Zweifel an der Geschichte und er kontaktierte die Polizei.

Die Beamten konnten die 30-Jährige, die das Geld in Empfang genommen hatte, noch in der Nähe des Übergabeortes antreffen. Sie wurde vorläufig festgenommen. Vom Geld fehlt allerdings jede Spur. Wer Hinweise zur Tat geben kann oder selbst von der Betrugsmasche betroffen ist, wird gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Kaiserslautern unter Telefon 0631/3692620 zu melden.