Eine junge Frau und ihr Hund sind am Dienstag in Katzweiler angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, musste die 18-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden. Der leichtverletzte Hund wurde von ihrem Vater in Obhut genommen. Der Unfall ereignete sich am Morgen kurz nach 8 Uhr im Bornweg. Ein Ein 70-Jähriger war von der Hauptstraße her eingebogen, übersah die beiden und kollidierte mit der jungen Frau und dem Hund. Er blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden, informiert die Polizei.