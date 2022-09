Der Saisonauftakt war perfekt für die zwei Kegelteams aus der Region, Sowohl die Kegelfreunde Sembach, als auch der SKC Mehlingen in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden der Sektion Classic im Landesfachverband Rheinland-Pfalz Kegeln feierten überragende Siege.

Auch für Experten überraschend war der mit 7:1 (3570:330) klare Heimsieg der Kegelfreunde Sembach über den Vorjahresvierten Stolzer Kranz Walldorf. Die als Titelaspirant gehandelten Gäste „konnten wir in überragender Manier überraschend deutlich distanzieren“, freute sich Pressewart Lukas Lamnek.

Mit persönlichen Bestleistungen ragten Daniel Kudla (648 Kegel) und Markus Tiedemann (640) heraus. Da Tobias Bauer (598) und Sven Hien (592) überzeugten, fiel der Totalausfall von Kapitän Lukas Lamnek (256 nach zwei Bahnen) nicht weiter ins Gewicht. Thorsten Dörrie (552) feierte sein Pflichtspieldebüt und punktete ebenfalls. „Nun hoffen wir“, sagte Lukas Lamnek, „dass dies Rückenwind sein könnte im Heimspiel gegen den Ex-Bundesligisten Rot Weiß Sandhausen“ (Samstag, 13 Uhr, Kegelcenter Sembach).

Die vertrackten Bahnen in Mehlingen

Sandhausen wurde vom SKC Mehlingen mit 5:3 (3529:3495) bereits beim Auftakt entzaubert. Die Gäste aus der Rhein-Neckar Region, die als einer der Titelfavoriten in die Runde gestartet waren, waren leistungsmäßig noch nicht voll da und hatten mit den Bahnen in der Mehlinger Keglerstubb zu kämpfen. Das nutzten die Hausherren aus und sicherten sich durch einen grandiosen Schlussspurt zwei wichtige Punkte. Überragend in diesem bis zum Ende dramatischen Match mit Bahnrekord (630) waren Gerald Drescher und mit persönlicher Bestleistung David Rahm (624).

Dabei sah es nach zwei Durchgängen mit 1:3 und 62 Kegel im Rückstand nicht nach einem Erfolg aus. Doch das Schlusspaar David Rahm und Gerald Drescher schaltete sofort in den Angriffsmodus und nahm den Gästen Kegel um Kegel ab.

Um jedes Holz gekämpft

Pressewart Wolfgang Heß: „Was unser Schlusspaar heute auf die Bahn gezaubert hat, war eine Klasseleistung, insgesamt hat sich die Mannschaft die zwei Punkte verdient, denn alle haben um jedes Holz gekämpft. Die Sandhäuser waren noch nicht eingespielt und hatte Startprobleme, darum war es ein verdienter Sieg für meine Mannschaft.“ Die weiteren Ergebnisse: Markus Simon 2:2 (603:602), Nicolas Reichling 1,5:2,5 (572:581), Andreas Rahm 1:3 (534:573), Wolfgang Heß 1:3 (566:581).

Nach diesem überraschenden Heimsieg gastieren die Mehlinger in der Hardtwald-Arena bei GH 78/GW Sandhausen (Samstag, 16 Uhr). Der Gastgeber hat mit einem beeindruckenden 7:1-Heimerfolg über den KSV Kuhardt gezeigt, dass er nicht ohne Recht als Titelanwärter gilt.

„Kein Grund zur Panik“

Erfolglos startete die TSG Kaiserslautern in die neue Saison. Im Pfalz-Derby bei der KV Grünstadt 2:6 (3419:3322) konnten lediglich Jan Rohde mit 3:1 (581:549) und Christian Klaus 2:2 (627:623) punkten. Bei der sich im Neuaufbau befindlichen TSG Kaiserslautern endete die Saisoneröffnung der Zweiten Bundesliga Mitte der Sektion Classic mit einer Niederlage. Beim Ex-Bundesligisten beim DKBC und der DCU Olympia Mörfelden 5:3 (3523:3566) hat sich „die Mannschaft ganz passabel geschlagen. Die Gastgeber waren uns im Vollespiel immer einen Schritt voraus, so dass die 5:3-Niederlage in Ordnung geht. Die Saison ist noch lang, von daher kein Grund zur Panik“, bilanzierte Pressewartin Alessia Kappler.

Die Ergebnisse: Roland Welker 1:3 (597:627), Andreas Nikiel 1:3 (575:623), Sebastian Peter 3:1 (622:588), Pascal Nikiel 3:1 (617:576), Alexander Schöpe 3:1 (599:589), Christian Engel 1,5:3,5 (556:620).

Weiter geht es mit dem Pfalz-Hit TSG Kaiserslautern gegen KV Mutterstadt (Samstag, 12.30 Uhr, TG-Bahnen).