Keinen Jubel gab es bei den Kegelfreunden Sembach am Ende des Aufstiegsturnier zur 2. Bundesliga Mitte des Deutschen Keglerbundes Classic im Darmstädter Sportzentrum Orpheum.

Trotz einer gezielten Vorbereitung mit einer gewissen Lockerheit ist es den Kegelfreunden Sembach nicht gelungen, ihre „Spielverderber-Mentalität“ in die Tat umzusetzen. Wie bereits im Vorjahr erfüllten sich die insgeheim gehegten Hoffnungen nicht. Zu stark und souverän präsentierten sich in den beiden Durchgängen die Ex-Zweitbundeslisten Bahn Frei Aschaffenburg (6900) und SC Luhe-Wildenau (6649) vor dem KTV Zeulenroda (6486) und den Kegelfreunden (6424). Natürlich nicht erfreut informierte Pressewart Lukas Lamnek: „Leider kein Aufstieg, aber Chaos trifft es gut. Sowas wie gestern haben wir noch nie erlebt. Dies soll jedoch keine Entschuldigung für die schwache Darbietung unsererseits sein, sondern viel eher dem gestrigen gebrauchten Tag das i-Tüpfelchen aufsetzen. Mehrere defekte Seile und Kegel, eine nicht mehr intakte Bahntechnik, eine kaputte Auflagebohle auf Bahn fünf und viele Ungereimtheiten mehr über den Bahndienst bis hin zur Bewirtung waren eine Zumutung für alle Mannschaften, welche die anderen Mannschaftsleiter sicher auch bestätigen. Wir haben es nie geschafft, einen wirklichen Draht zur Bahn zu finden und unsere schwache Form vom bisherigen Jahr 2023 eindrucksvoll bestätigt. Somit verbleiben wir als Vierter in der Relegation in der Regionalliga und messen uns nächste Saison wieder mit den besten pfälzischen Mannschaften.“