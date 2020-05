Das hätte schlimm ausgehen können: Ein Autofahrer ist am Sonntag in der Junkers-Straße mit seinem Wagen durch Schrauben und Nägel gefahren, die Unbekannte offensichtlich absichtlich auf die Fahrbahn gestreut hatten. In einen Reifen am Auto des 61-Jährigen bohrte sich eine Schraube. Der Fahrer bemerkte dies und hielt rechtzeitig an. Wie sich herausstellte, lagen noch mehr Schrauben und Nägel auf der Straße verteilt. Hinweise darauf, dass es sich um verlorene Ladung handeln könnte, gibt es laut Polizei derzeit nicht. Die Beamten ermitteln daher wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitten um Hinweise: Wem sind am Sonntag bis etwa 14 Uhr Personen in der Junkers-Straße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen.