Ein 28-Jähriger hat sich am Donnerstagabend in der Innenstadt dermaßen seltsam Verhalten, dass ihm ein Platzverweis erteilt wurde. Polizisten fiel der amtsbekannte Mann gegen 20.40 Uhr in der Nähe der Fußgängerzone auf, weil er Selbstgespräche führte, offenbar wahllos auf Passanten zulief und einen unsicheren Gang hatte, berichtet die Polizei. Personen, die ihm entgegenkamen, versuchten, einen Bogen um ihn zu machen. Die Polizisten folgten dem 28-Jährigen, da sie den Eindruck hatten, dass er unter Drogeneinfluss steht und möglicherweise Straftaten begehen könnte. In der Schneiderstraße beobachteten sie, wie der Mann beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs auf die Fahrbahn urinierte. Er wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde er ausfällig und begann, mehrfach den Arm zum „Hitlergruß“ auszustrecken. Ein normales Gespräch mit ihm war kaum möglich. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt und ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.