Die Pfalzbibliothek in der Bismarckstraße präsentiert sich seit Samstag als „Wunderkammer für Seltsames und Wunderliches“ mit Arbeiten von Elke Hennen und Katharina Hamp. Was darunter zu verstehen ist.

Zusammen mit den Büchern in der Pfalzbibliothek will die Ausstellung „Mirabilia“ der beiden in der Pfalz aufgewachsenen Künstlerinnen Elke Hennen und Katharina Hamp das