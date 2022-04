In Corona-Zeiten erfreuen sich Heimtiere wachsender Beliebtheit. Neben Hund, Katze oder Meerschweinchen halten auch immer mehr Exoten Einzug in Kaiserslauterer Wohnzimmer.

In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der artgeschützten anmeldungspflichtigen Heimtiere in Kaiserslautern deutlich gestiegen: Waren es 2017 noch 92 Tiere, sind aktuell knapp 400 registriert. Laut Stadtverwaltung handelt es sich dabei vor allem um Schildkröten, Papageien und Reptilien. Von den 400 artgeschützten Tieren entfallen 75 auf den Siegelbacher Zoo, die übrigen leben in Privathaushalten.

Zu den anmeldungspflichtigen artgeschützten Tierarten zählen nicht ausschließlich, aber größtenteils Exoten. „Exoten sind Tiere, die nicht von Natur aus hier leben“, sagt Jürgen Reincke, Vorsitzender des Naturschutzbundes Nabu Kaiserslautern. Dabei gehe man von dem Naturzustand nach der letzten Eiszeit aus.

Mangelnde Sachkunde

Exotische Tiere in Heimtierhaltung seien anspruchsvoll: „Artgerechte Haltungsbedingungen zu schaffen ist aufwendig und kostenintensiv“, so Anne Knauber, Tierärztin und Vorsitzende des Tierschutzvereins am Einsiederhof, zu dem auch das Tierheim Carl Hildebrand gehört. Bei exotischen Heimtieren träten häufiger Technopathien auf, also haltungsbedingte Schäden. Knauber führt dies auf mangelnde Sachkunde der Besitzer zurück. Sie plädiert daher für die Einführung eines Sachkundenachweises für private Tierhaltung.

Werden ihre exotischen Schützlinge krank, müssen Halter für eine Behandlung lange Wegstrecken auf sich nehmen: Im Raum Kaiserslautern gibt es keinen einzigen Tierarzt mit einer entsprechenden Spezialisierung. Das Tierheim am Einsiedlerhof könne Exoten wegen ihrer speziellen Anforderungen nicht dauerhaft unterbringen. „Von privaten Haltern, die ihre exotischen Heimtiere abgeben wollten, gehen keine Anfragen ein“, berichtet Knauber.

Bei den wenigen Tieren, die in den vergangenen Jahren aufgenommen worden seien, handle es sich um Fundtiere: „Wir hatten mal einen kleinen Skorpion bei uns, auch schon eine Schnappschildkröte und verschiedene Schlangenarten“, sagt Knauber. Das Tierheim verfüge weder über entsprechende Expertise, noch über die nötige Ausrüstung zur Unterbringung von exotischen Tieren. „Im Fall des Skorpions haben wir die Reptilienhilfe Saar verständigt, die das Tier nach kurzer Zeit übernommen hat“, so Knauber.

Fehlende Papiere problematisch

Bei solchen Übernahmen käme es häufig zu Schwierigkeiten mit den Behörden, berichtet sie. Denn bei Fundtieren fehlen die Papiere. Nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen (Cites) ist die Haltung von artgeschützten Tieren behördlich zu melden. Das Abkommen regelt den weltweiten Handel mit freilebenden Tier- und Pflanzenarten. Die Papiere geben unter anderem Auskunft über die Herkunft des Tiers. Bei diesem Punkt geht es meist um die Frage, ob es sich um ein Tier aus Nachzucht oder einen Wildfang handelt. Das könne einerseits anhand der Papiere, andererseits an Genetik, Parasitenbefall und Skelettmerkmalen festgestellt werden, sagt Markus Baur.

Baur ist Vorsitzender der Reptilienauffangstation München und Experte auf dem Gebiet. Auf die Frage, warum Wildtiere überhaupt zum Verkauf eingefangen werden, antwortet er: „Zucht ist oftmals einfach teurer. Hinzu kommt, dass manche Arten als Nachzuchten gar nicht erhältlich sind.“ Wie Baur sieht auch Reincke im Wildfang ein Problem: „Werden freilebende Tiere einfangen, ist das eine Bedrohung für den Erhalt der Art. Und das Artensterben zu stoppen klappt weltweit leider gar nicht.“

Nachzucht kann Chance sein

Während die Nachfrage nach artgeschützten Wildfängen den Bestand der Art gefährdet, kann die Haltung von Nachzuchten den Erhalt der Art sogar fördern: „Im nachhaltigen Handel mit exotischen Tieren und der Erhaltungszucht liegt eine riesige Chance“, so Baur. Züchter erhöhten den Bestand einer Art und finanzierten sich häufig über den Verkauf der Tiere. Zum Teil könnten die exotischen Nachzuchten sogar in ihre Heimatländer verbracht und ausgewildert werden. Immer vorausgesetzt: „Die Haltung exotischer Tiere kann nur dann positive Seiten haben, wenn die Tiere von fachkundigen Besitzern artgerecht untergebracht werden“, betont Baur.