„Und es leuchteten (doch) die Sterne“ – dessen war und ist sich der erste Vorsitzende der Pfälzischen Musikgesellschaft Peter Arnold offenbar trotz Corona-Zwangspausen sicher. Die dadurch bedingten Absagen oder Verschiebungen von geplanten Konzerten der Pfälzischen Musikgesellschaft hat den Hornprofessor Arnold und den Orgelprofessor Torsten Laux nicht von ihrem programmatischen Weg abgebracht, sie sehen dennoch einen „Silberstreif am Horizont.“ Und so haben sie ein Konzert in dieser seltenen Besetzung am Sonntag, 24. Oktober in Erfenbach geplant, eben unter dem Titel „Und es leuchteten die Sterne“.

Beide, Arnold wie Laux, sind in ständiger schöpferischer Unruhe und gepackt von unermüdlichem Tatendrang, was auch durch Corona nicht aufzuhalten war. Der eine: