Selina Mollen und Elias Fodor bleibt nur noch ein „ziviler“ Tag, bevor die 17-Jährige und ihr um fünf Jahre älterer Freund am Samstag als Prinzenpaar der Karneval Gesellschaft Narrensänger und der Stadt Kaiserslautern zeitweise tief in die närrische Saison eintauchen werden.

Sie werden das zweite Prinzenpaar der Karneval Gesellschaft sein und dies in einem Jubiläumsjahr. Beiden ist die Fastnacht nicht fremd. Der Sohn von Präsidentin Andrea Fodor hatte bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Tanzen begonnen und 2005 seine Eltern als das erste Prinzenpaar des Vereins erlebt. Ab da war für ihn klar, dass er selbst auch einmal Prinz werden wollte.

Wie ihr angehender Prinzgemahl, war auch Selina durch ihre Eltern schon früh „närrisch infiziert“. Mit sieben Jahren fing sie beim Vollmarschen Männerchor das Tanzen an, nachdem dieser sich aufgelöst hatte ging“s für sie bei den „Narrensängern“ weiter. Dort hat sich das Paar 2018 kennengelernt. Prinzessin zu werden habe sie immer schon gereizt, erzählt sie. Als Elias sie fragte, habe sie direkt „ja“ gesagt.

Erster Höhepunkt: Ball der Prinzessinnen in Bad Dürkheim

Wenn das angehende Prinzenpaar in diesen Tagen seine Proklamation übt, die es ihm Rahmen seiner Inthronisation den närrischen Untertanen verkünden wird, steigt mit der Aufregung auch die Erwartung auf die kommenden Ereignisse. Selina als Prinzessin mit Krone, er als der Märchenprinz mit glitzernder Narrenkapp samt Federn und jeder mit eigenem Zepter: Jetzt kann“s losgehen. „Das wir bestimmt etwas Besonderes“, freuen sich beide auf eine Kampagne die „kurz aber knackig“ zu werden verspricht.

Zwei Wochen später steht als erster Höhepunkt in Bad Dürkheim der traditionelle Ball der Prinzessinnen an. Ab Januar bis zum Aschermittwoch am 22. Februar darf sich das Prinzenpaar auf vielen Veranstaltungen, unter anderem auf dem Ordensfest am 6. Januar und der Prunksitzung am 28. Januar präsentieren. Ein anderer Höhepunkt wird die 60. Wefa-Sitzung der Westpfälzer Karnevalvereine am 15. Januar in der Fruchthalle für sie sein.

Die Nächte könnten etwas kürzer werden

Manche Nächte könnten ganz kurz werden, wissen beide. Ihr Arbeitgeber – das Westpfalz Klinikum – wisse Bescheid. Elias ist dort im Hol- und Bringdienst beschäftigt, Selina absolviert im ersten Jahr ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau. Beide sind überzeugt, dass sie Schicht und Fastnacht unter einen Hut bringen können. Im Notfall könnten sie mit Kollegen tauschen. „Nebenbei“ werden sie sich in dieser Zeit als Betreuer weiterhin um die Gruppen der Bambini-, der Jugend- und der Juniorengarde kümmern.