Die Zahl der von Depressionen oder Angststörungen betroffenen Menschen ist während der Corona-Pandemie weltweit deutlich angestiegen, wie eine im Oktober 2021 in der Zeitschrift The Lancet publizierte Studie zeigt. Damit steigt auch der Bedarf an Hilfsangeboten für Betroffene. Doch das Angebot lässt zu wünschen übrig, findet Marco Heil, und gründete kurzerhand eigens eine Selbsthilfegruppe für von psychischen Beschwerden Betroffene.

Seit November vergangenen Jahres trifft sich die Gruppe alle zwei Wochen von 18 bis 20 Uhr in der „Guud Stubb“ des Nils-Wohnprojekts in der Friedensstraße 63. Das