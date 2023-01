Nach ihrem erfolgreichen Start in die Rückrunde wollen die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern in der Oberliga auf Erfolgskurs bleiben und am Sonntag (11 Uhr) vor heimischer Kulisse in der Sporthalle des Burggymnasiums gegen den TV Alzey den nächsten Sieg einfahren.

An Selbstbewusstsein dürfte es den Buchenlochern nach dem knappen, aber verdienten 5:4-Sieg über den Dürkheimer HC II eigentlich nicht mangeln. In dieser Partie machten sie die beiden am Ende der Vorrunde erlittenen Niederlagen vergessen und zeigten eindrucksvoll, dass mit ihnen in der zweiten Saisonhälfte zu rechnen ist. In der Tabelle kletterte die TSG Kaiserslautern (10 Punkte) auf den dritten Platz und rangiert nun zwei Plätze vor dem TV Alzey (7). Andreas Gillmann, der zusammen mit Jochen Metz das TSG-Team coacht, erwartet gegen den TVA „ein interessantes Spiel“. Aufgrund ihres starken Auftritts gegen diesen Gegner in der Hinrunde, damals bezwangen die Lauterer den TVA mit 6:2 und landeten damit ihren ersten Saisonsieg, fällt ihnen in der zweiten Begegnung die Favoritenrolle zu.

Im Gegensatz zur TSG verlief der erste Oberligaauftritt im neuen Jahr für die Alzeyer nicht wunschgemäß; sie zogen am vergangenen Wochenende in einem spektakulären Schlagabtausch mit dem HTC Neunkirchen mit 9:10 den Kürzeren. Das Ergebnis zeigt, dass es die Buchenlocher in der siebten Ligapartie mit einem angriffsstarken Kontrahenten zu tun bekommen. Dass sie in Sachen Offensive aber auch selbst einiges zu bieten haben, bewiesen sie zuletzt gegen den DHC II. Da unterstrichen Marcel Fath und Niklas Schwindt mit drei beziehungsweise zwei Treffern ihre Torgefährlichkeit. Auf weitere Tore seines Sturmduos hofft Andreas Gillmann und zeigt sich zuversichtlich, dass sein Team auch im Rückspiel gegen den TVA die Oberhand gewinnt.

Mit Selbstvertrauen gegen den Zweiten

Die Rückrunde der Oberliga eröffnen die Damen der TSG Kaiserslautern mit einer schwierigen Auswärtspartie. Sind sie doch am Samstag (14 Uhr) beim Tabellenzweiten TG Frankenthal III gefordert. Sein Team gehe „topmotiviert“ in dieses Spiel, betont der TSG-Trainer Kai Musiol und glaubt, dass die Seinen es schaffen, gegen die Frankenthalerinnen „ein Spiel auf Augenhöhe“ zu bestreiten. Die Trainingseindrücke seien sehr gut gewesen, zudem verfüge sein Team über genügend Selbstvertrauen, um es mit der TGF III aufnehmen zu können, begründet Musiol seine Zuversicht in Hinblick auf die fünfte Saisonpartie. In der Vorrundenbegegnung mussten sich die Buchenlocherinnen den Vorderpfälzerinnen mit 2:7 geschlagen geben. Dass die in der Hackordnung der fünf Oberligateams den vorletzten Platz einnehmenden Kaiserslautererinnen auch gegen Teams aus dem oberen Tabellenbereich bestehen können, zeigten sie zuletzt gegen keinen Geringeren als den Ligaprimus Kreuznacher HC, dem sie in dessen Halle ein 2:2-Unentschieden abtrotzten. „An diese Leistung wollen wir am Samstag anknüpfen“, sagt Coach Musiol.