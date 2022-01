Weil ein 33-jähriger Autofahrer am Montagmittag auf der Autobahn in Richtung Mannheim kurz eingenickt ist, kommt ihn das teuer zu stehen. Er streifte die Mittelleitplanke, wodurch an seinem Fahrzeug ein Schaden von 10.000 Euro entstand. Weil er die Autobahnpolizei alarmiert hatte, erwarteten Beamte ihn auf dem Mitfahrerparkplatz bei Kaiserslautern-Ost. An den Schutzplanken entstand ein Schaden von 1000 Euro. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu, weil nach Polizeiangaben Sekundenschlaf als kurzfristiger körperlicher Mangel gewertet werden kann und somit einer Fahrt unter Alkohol oder Drogen gleichkommt.