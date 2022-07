Weil er vermutlich übermüdet war, hat ein Autofahrer am Dienstag in der Mölschbacher Straße einen Unfall verursacht. Gegen 19 Uhr kam der 34-Jährige nach Polizeiangaben mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, fuhr eine zwei Meter tiefe Böschung hinunter und kam schließlich auf einer Grünfläche zum Stehen. Der Mann hatte Glück im Unglück: Der Pkw prallte weder gegen einen Betonpfosten, noch gegen einen Zaun, die sich an der Unfallstelle befinden. Und es wurde sonst niemand gefährdet.

Das Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Weil die Airbags auslösten, musste der Pkw abgeschleppt werden. Der Unfallfahrer gab der Polizei zufolge an, dass er einen anstrengenden Tag hinter sich hatte und ihm während der Fahrt die Augen zugefallen seien. Der 34-Jährige erlitt einen Schock und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.