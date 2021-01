Seit Jahresbeginn verzeichnet das Gesundheitsamt Kaiserslautern vier Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Anzahl der Corona-Toten in Stadt und Kreis erhöht sich damit auf 69. Das Gesundheitsamt hat seit Jahresbeginn bis zum 6. Januar 208 neue Covid-19-Fälle, 99 in der Stadt, 95 im Landkreis, 14 bei den Streitkräften registriert. Aktuell sind 555 Menschen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert. 166 Menschen konnten seit Jahresbeginn aus der Quarantäne entlassen werden. Die meisten Indexfälle gibt es derzeit in Kaiserslautern (319) und in der VG Enkenbach-Alsenborn (50). rhp/bld