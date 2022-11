Neben der Straffälligen-, der Kinder- und Jugendhilfe, dazu zahlreichen Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen ist das Arbeits- und Sozialpädagogische Zentrum (ASZ) in der Pfaffstraße seit 2012 auch in der Flüchtlingshilfe engagiert.

Nach Anfrage der Stadt hatte der Verein damals die Betreuung von geflüchteten Männern aus dem Iran übernommen, die in zwei städtischen Häusern im Asternweg untergebracht waren.

Die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten in dem Übergangswohnheim hätte unauffällig verlaufen können, hätten nicht die Bewohner des Asternwegs heftig dagegen protestiert, erinnert sich ASZ-Geschäftsführer Willi Schattner. Anlass war, dass die Fremden Duschen in ihren Häusern hatten, sie selbst in ihren Schlichtwohnungen nicht. Dem Verein war schnell klar, dass er das Umfeld der Flüchtlingswohnungen mitbetreuen musste. Er sorgte für Abhilfe. Beide Häuser sind bis heute weiterhin mit knapp 180 Asylbewerbern – hauptsächlich aus Syrien und Afghanistan – belegt.

Das „Colosseum“ ist voll besetzt

Schon 2014/15 war es im Asternweg für die Aufnahme weiterer Geflüchteter zu eng geworden. Mit Sozialarbeitern, Verwaltungskräften und Hausmeistern hatte sich das ASZ aber inzwischen ein Team aufgebaut, so dass es eine weitere Betreuung im Bürger-Büsing-Haus im Stadtteil Erzhütten übernehmen konnte. Kreiswehrersatzamt und Anbauten der Villa Ritter kamen dazu, bis die Anzahl der Neuankömmlinge 2017/18 rückläufig wurde. Das „Colosseum“ ist bis heute mit 60 Personen voll besetzt.

Als Ende März dieses Jahres die Anfrage kam, Geflüchtete aus der Ukraine im Bürger-Büsing-Haus zu betreuen, sah sich das ASZ dank der inzwischen gesammelten Erfahrung gerüstet. „Das Haus war noch da“, schildert Sozialarbeiterin Frauke Neugebauer, die mit einer Kollegin und einem Hausmeister dort zuständig ist. Als Vollzeitkraft kam Nicole Pfleger dazu, die tagsüber für alles zuständig ist, was gerade so anfällt. Mit Tatjana Vasileva war schließlich noch eine Dolmetscherin in Teilzeit gefunden worden. Die wenigsten Bewohner sprechen Englisch und die Übersetzung mit dem Handy sei auch nicht immer korrekt, sagen die Mitarbeiter.

Ein familiäres Haus

Bevor die 40 hauptsächlich weiblichen Geflüchteten mit ebenso vielen Kindern auf den Erzhütten eine vorübergehende Bleibe finden konnten, musste das Haus mit Platz für 70 Ein-, Zwei- und Mehrbettzimmern erst einmal wieder eingerichtet werden. Das Bürger-Büsing-Haus war nämlich komplett leer geräumt. Nicht zuletzt dank vieler großzügiger Spender gibt es dort heute eine komplett eingerichtete Küche, Waschmaschinen sowie ein geräumiges, mit Spielsachen und Kuscheltieren ausgestattetes Spielzimmer mit einem Trampolin. Ein zweites steht zusammen mit weiteren Spielen im Park unmittelbar vor der Tür. Für ein freundliches Zuhause fehlten den Frauen lediglich noch Gardinen. Das ASZ brachte Nähmaschinen ins Haus, die Frauen packten mit an und nähten die Gardinen einfach selbst.

Nicole Pfleger beschreibt die Bürger-Büsing-Unterkunft als ein familiäres Haus, in dem die Frauen einander unterstützten, wo immer es notwendig werde. Die Kinder besuchten die Grundschule im Stadtteil. Dort seien die Lehrer – wie überhaupt die Menschen im Ortsteil – sehr hilfsbereit und engagiert. Die Bewohner fühlen sich wohl im Haus, meint die Betreuerin. Manche wollten so schnell wie möglich wieder zurück in die Ukraine, andere wollten lieber hier bleiben, neu anfangen und seien hoch motiviert. Als Beispiel nennt sie eine Frau, die seit sieben Monaten im Haus mit drei weiteren Frauen in einem Zimmer zusammenwohnt, einen Deutschkurs besuch, viel im Wald spazieren geht und eine Wohnung sucht.

Suche nach freien Wohnungen

Nach der Zuweisung Geflüchteter durch die Erstaufnahmestelle des Landes in Trier kümmert sich das ASZ in enger Zusammenarbeit mit anderen Trägern wie DRK, ASB, Stadt und Caritas um die Belegung von Räumlichkeiten, die dafür zur Verfügung stehen. Nach den Gemeinschaftsunterkünften ist die Suche nach freien Wohnungen ein weiteres Gebiet in der Flüchtlingshilfe. Beim ASZ ist dafür Artur Frei zuständig. Als Verwaltungskraft mit mehrjähriger Erfahrung weiß er, wie er im Internet und in Zeitungsanzeigen freie Wohnungen findet. Dazu hat er Kontakte zu Vermietern und Immobilienmaklern geknüpft, die ihn informieren, sobald – von der Einzimmerwohnung bis zum Haus – irgendwo etwas frei geworden ist. Aktuell kann er im Schnitt im Monat zwischen acht und zehn Wohnungen vermitteln. Der Bedarf reiße nicht ab.

Hilfreich bei den Vermittlungen sind Frei dabei seine Kenntnisse der russischen Sprache. In Kasachstan geboren ist er im Alter von vier Jahren nach Deutschland gekommen. Selbst wenn er – wie er sagt – nur „etwas russisch“ spricht: Es hilft ihm gewöhnlich beim Vertragsabschluss. Für die Vermittlung von Belegung und Betreuung in privaten Wohnungen ist Artur Frei gerne Ansprechpartner und erreichbar über E-Mail unter artur.frei@asz-kl.de.