Dieses Stadtbild gibt es seit 1999 nicht mehr. In der Bildmitte der Ansichtskarte aus dem Jahr 1943 steht das Protestantenhaus, später Filmpalast, dann Pfalztheater. Die Stadtplatane ist noch da und auf der linken Seite die teilweise umgestaltete Häuserzeile. Unsere aktuelle Aufnahme wurde aus der gleiche Perspektive aufgenommen.

Der Hussong-Komplex wurde 1999 abgerissen

Die zwei Gebäudeteile des 1999 abgerissenen Hussong-Komplexes sind auf dem Foto gut zu erkennen: das Haus des ehemaligen Protestantischen Frauen-Vereins auf der Ostseite (in der Bildmitte) und der sich nach links zum ehemaligen Fackelrondell hin anschließende Gebäudeteil des Protestanten-Vereins. Das Erdgeschoss des 1928/1929 gebauten Komplexes war eine gut ausgestattete Ladenzeile.

Das war ein Versuch, das Fackelrondell mehr in den Innenstadtbereich einzubinden. Der nächste Versuch war der Brunnenbau im Jahr 1939. Bei der Grundsteinlegung des Hussong-Komplexes hielt Theodor Zink die Festansprache. Auf der Urkunde stand, wahrscheinlich in Erinnerung an Napoleon, dass vor dem Grundstück der Fackelplatz liege, den eine „Heerstraße der Weltgeschichte“ durchschneide. Zur Zeit der Aufnahme im Sommer 1943 hieß die Fruchthallstraße Hindenburgstraße, und zwar von 1933 bis 1945.

