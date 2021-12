Die Seilbahn auf dem Spielplatz an der Mehrzweckhalle wird erneuert. Das hat der Krickenbacher Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die bestehende Seilbahn ist laut Verbandsgemeindeverwaltung durch Vandalismus erheblich beschädigt. Da der Querbalken an der Endstation angebrochen sei, könne die Anlage nicht weiter betrieben werden. Nach der Begutachtung des Schadens sowie der restlichen Anlagenteile hatte die Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung der Gemeinde empfohlen, die mittlerweile morschen Standhölzer an der Start- und Endstation zu erneuern. Auch ein neues Stahlseil und ein neuer Seilbahnwagen seien erforderlich. Die Erneuerung kostet die Gemeinde 4429 Euro, wie Ortsbürgermeister Uwe Vatter (FWG) sagt.