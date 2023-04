Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jürgen Knies-Boulesteix’ Bilderwelten sind schön, bunt und friedvoll. Mit seiner Schau startet die Reihe „Kunst am Gleis hoch Acht“ im kleinen Lauterer Ausstellungsort Am WebEnd. Bis in den Juni zeigen acht Künstlerinnen und Künstler aus dem Erfenbacher Künstlerhaus so ihre Werke.

Ob nun italienische Stadtansichten, kleine französische Häfen oder malerische Landschaften, alles wirkt warm und meist freundlich – und bisweilen nicht weit vom Kitsch