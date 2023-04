Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist September. Es naht der Herbst. Die Künstlerin Natur beginnt, Blätter an Bäumen, Büschen, Blumen in leuchtenden Farben zu bemalen. Gemalt wird auch in Ateliers, die alljährlich im September zur Aktion der „Offenen Ateliers“ des Bunds der bildenden Künstlerinnen und Künstler (BBK) einladen. Eine Stippvisite vorab bei Roland Albert.

Wer den Lauterer Roland Albert in seinem Element erleben möchte, geht ins Waldschlösschen. Äußerlich kaum ein Palastgebäude, birgt es im Innern doch so