Eine Segnungsfeier für Tiere, zu der die Pfarrei Heiliger Martin eingeladen hatte, führte am Donnerstag nicht nur Vierbeiner in die Martinskirche. Auch Anton, ein prächtiger Hahn, besuchte das Gotteshaus.

Während kleine und große Hunde es sich neben Frauchen und Herrchen in den Kirchenbänken gemütlich machten, fühlte sich der Hahn der Familie Drossard aus Mehlingen in zwei übereinander gestapelten Weinkisten aus Holz sichtlich wohl. „Eine schöne Sache“, meinte Michaela Drossard, die nicht zum ersten Mal mit Ehemann und Tochter Anna mit einem Federvieh zur Segnungsfeier kam.

Zeichen gegen Massentierhaltung und Tierquälerei

Auch Teddy, ein Berner Sennenhund, zeigte neben Annika Wietzel, seinem Frauchen, wie gut er erzogen ist. Es komme nicht oft vor, dass Tiere im Mittelpunkt eines Gottesdienstes stehen, sagte die junge Frau, die sich aus Enkenbach in die Martinskirche aufgemacht hatte. „Einzig und allein: Er duscht nicht gern“, erzählt sie von einem Gülle-Unglück des Hundes und seinem Unwillen, sich waschen zu lassen.

Dobermann-Hündin Inka zeigte sich neben Pfarrer Andreas Keller, ihrem Herrchen, am Altar von ihrer besten Seite. Tiere seien Zeichen der Wertschöpfung ihres Schöpfers, sagte Keller und erinnerte an eine mehrjährige Tradition der Segnungsfeier für Tiere in der Martinskirche. Sie sei ein Zeichen gegen Massentierhaltung, Tierquälerei und gegen billigen Fleischkonsum. Wie Menschen hätten auch Tiere Gemütsbewegungen und könnten Gefühle zum Ausdruck bringen. „Tiere empfinden wie Menschen: Freude und Schmerz, Glück und Unglück“, betonte Keller.

Der Zuspruch Gottes

Bereits in der Bibel habe Gott einem Esel Sprache verliehen, damit er sich gegen die Schläge seines Herrn wehren konnte, verwies Keller auf die Heilige Schrift als einen Ansatz für Tierschutz. Bevor der Pfarrer von Bank zu Bank ging, um jedes Tier einzeln zu segnen, erinnerte er daran, dass Segen als Zuspruch Gottes dem Empfänger gut tue und ihm seinen Wert bestätige. Mit passendem und ansprechendem Liedgut gestalteten Sängerin Sabrina Roth und Gitarrist Knut Bausch die Feier.

Nicht nur während der Segnung, auch beim anschließenden Zusammensein bei Leckerlis und einem Gläschen Sekt, hinterließen die Vierbeiner gute Visitenkarten. Ob Sheltie, die Hütehündin, die mit ihrem Frauchen ein gerngesehener Besuchshund im Caritas-Pflegeheim St. Hedwig ist, ob Stella oder Chica, zwei spanische Straßenhunde in einem Ziehwägelchen: Mensch und Tier hat die Segnungsfeier gut getan. Gesammelt wurde für ein Tierheim in Pirmasens.