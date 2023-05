Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht nur Aufmerksamkeiten wie Blumen, Pralinen, Düfte und Einladungen zum Dinner bei Kerzenschein waren am Valentinstag gefragt. Katholiken und Protestanten zog es am Dienstagabend in die Martinskirche. Dort hatten Pfarrer Andreas Keller von der Martinspfarrei und Dekan Richard Hackländer von der Stiftskirchengemeinde zu einer ökumenischen Segnungsfeier für alle Liebenden und von der Liebe Träumenden geladen.

Auch wenn Bankreihen an diesem Abend leer blieben, waren etliche Paare der mittleren Altersgruppe, aber auch Alleinstehende der Einladung zur Segnungsfeier gefolgt. Auf acht Grad abgesenkte Temperaturen