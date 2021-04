Außerplanmäßig ist am Mittwoch ein Segelflugzeug auf einem Feld in der Verlängerung der Römerstraße gelandet, berichtet die Polizei. Ein Zeuge hatte sie kurz nach 14 Uhr informiert, weil er ein Flugzeug auf einem Acker entdeckt hatte. Zunächst war unklar, ob der Segler abgestürzt oder notgelandet war. Einsatzkräfte rückten aus. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine kontrollierte Außenlandung. Der Pilot war zu einem privaten Freizeitflug in Leverkusen gestartet. Ursprünglich wollte er dort wieder landen. Allerdings sei die Thermik unterwegs nicht wie erhofft gewesen, so der Mann. Der 34-Jährige habe sich dann für eine kontrollierte Außenlandung entschlossen. Der Mann war unverletzt und das Flugzeug unbeschädigt. Auf dem Feld war nichts eingepflanzt. Der Motorsegler wurde von einem Bekannten abgeholt.