„Secret Lautern“ heißt ein neues Projekt des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Kaiserslautern. Der Name ist Programm: Es geht an geheime Orte in der Stadt.

Kaiserslautern von einer neuen Seite zu entdecken – das bedeutet, verschiedene Türen zu besonderen Orten der Kultur, Politik und Religion zu öffnen. Junge Erwachsene können Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten entdecken, die sie vorher vielleicht noch nicht kannten. Das ist das Ziel von „Secret Lautern“. Wer an der kostenlosen Veranstaltung teilnehmen will, der muss eine Whatsapp-Nachricht mit #secretlautern an die Nummer 0177 7899725 senden.

Der Treffpunkt wird dann am Veranstaltungstag bekanntgegeben – er ist auf jeden Fall von der Innenstadt aus zu Fuß oder mit Bus und Bahn erreichbar. Am Treffpunkt wird dann gemeinsam ein Rätsel gelöst, welches auf den Ort hinweist, wohin es geht. Veranstaltet wird „Secret Lautern“ circa alle zwei Monate. Organisiert wird die Veranstaltung von Jugendlichen des CVJM, die ihr eigenes Projekt auf die Beine stellen wollten.

„Anregen, über den Tellerrand zu schauen“

Bei der „Secret Lautern“-Premiere trafen sich die jungen Erwachsenen am Adolph-Kolping-Platz und wurden dann durch die Rettungswache des Roten Kreuzes in der Augustastraße geführt. Im Rettungswagen durfte Probe gesessen werden.

„Wir wollen junge Erwachsene dazu anregen, auch über den Tellerrand hinauszuschauen und die verborgenen Schätze der Stadt kennenzulernen“, sagt Julia Sommer, Vorsitzende des CVJM. „Bei der ersten Veranstaltung waren zehn Teilnehmer vor Ort. Wir hoffen auf steigendes Interesse, da unsere jugendlichen Mitarbeitenden ein wirklich interessantes Projekt auf die Beine gestellt haben.“

Info

Das nächste Abenteuer findet am 14. April um 14.45 Uhr statt. Alle Informationen zur Anmeldung gibt es unter cvjm-kl.de.