Im Rahmen der sechsten Lautrer Kehrwoche vom 15. bis 20. April ruft die Stadtbildpflege Kaiserslautern umweltbewusste Gruppen wieder dazu auf, Abfall von öffentlichen Flächen einzusammeln, der unachtsam oder absichtlich weggeworfen wurde.

„Die freiwilligen Helferinnen und Helfer leisten einen wertvollen Beitrag für eine saubere Umwelt in unserer Stadt. Durch ihr Engagement zeigen sie Verantwortung und schaffen für uns alle mehr Lebensqualität“, sagt Bürgermeister Manfred Schulz (CDU). „2023 waren fast 4000 Menschen im Stadtgebiet unterwegs, um in ihrem Umfeld für mehr Sauberkeit zu sorgen“, so Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege. Etwa eine Tonne Abfall wurde damals gesammelt. Um noch mehr Menschen für die Aktion zu motivieren, findet diese 2024 von Montag bis einschließlich Samstag statt. Die Lautrer Kehrwoche kooperiert in diesem Jahr mit der Initiative „Let’s Clean Up Europe“. Die europaweite Kampagne hat sich zum Ziel gesetzt, ein Zeichen für mehr Sauberkeit in der Stadt und der Natur zu setzen.

Gruppen können sich online anmelden

Interessierte Kitas, Schulklassen, Vereine, Unternehmen, Familien und Nachbarschaftsgruppen aus dem Stadtgebiet können sich über ein Onlineformular auf der Webseite stadtbildpflege-kl.de für die Abfallsammelaktion anmelden. Hier sind auch weitere Informationen zu finden. Anmeldeschluss ist Freitag, der 22. März. Bei der Anmeldung kann jede Gruppe den Ort, das Datum und den Umfang ihrer Aktion festlegen. Die Stadtbildpflege stattet die Aktiven mit Handschuhen, Holzzangen und Müllsäcken aus und holt den gesammelten Abfall an den vorher vereinbarten Ablagestellen ab.

Als Dankeschön erhalten die Teilnehmer eine Urkunde sowie ein Präsent. Unter allen Kindertagesstätten, Grundschulen und Jugendfreizeiteinrichtungen wird jeweils eine Einrichtung ausgelost, die einen Geldpreis erhält.