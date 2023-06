Fünf Bands und ein Schulchor standen bei der Bandnight am vergangenen Freitag im Gymnastikraum des Rittersbergs auf der Bühne.

Die AG Veranstaltungstechnik hatte für das Bandfestival eine große Bühne mit professioneller Licht- und Tontechnik aufgebaut und sorgte für guten Sound. Der Schulchor „Chorlorado“ eröffnete den gut besuchten Abend mit „Cover me in sunshine“, begleitet von der Rittersberg-Lehrerband „Knight Club“ (unser Foto), die mit Funk und Soul für Stimmung sorgte. Darauf folgten die „Rocking Knights“, die erst seit einem halben Jahr in der Rockband-AG am Rittersberg zusammen musizieren. Die Abiturienten-Band „Pech“ wandte sich dann dem Metal zu und sorgte mit Songs von „Black Sabbath“ für härtere Klänge. „Time out“ zeigte als routinierte Band mit vielen Rittersbergern, wie man mit anspruchsvollen Songs die Stimmung steigert. Die Lehrerband überraschte mit den Liedern „Let love rule“ und „Jump“, die vor allem durch Sänger Sebastian Wienert zum Klingen gebracht wurden. Die Gastband „Room 46“ vom Reichswald-Gymnasium in Ramstein bot mit Songs wie „Creep“ oder „Hold the line“ einen abwechslungsreichen Schlusspunkt. Die Video-AG dokumentierte mit verschiedenen Kamerasystemen den Abend.