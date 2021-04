Ein sechsjähriges Mädchen ist am Montagnachmittag im Ortsteil Spesbach von einem Kleinwagen erfasst und dabei schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Das Kind hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei plötzlich die Straße betreten. Dort kam es zur Kollision mit dem Pkw. Das Mädchen wurde mit inneren Verletzungen in eine Fachklinik gebracht. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ramsteiner Straße musste teilweise voll gesperrt werden. Erst am Wochenende war ein fünfjähriger Junge auf dem Feldweg neben der L363 zwischen Landstuhl und Ramstein-Miesenbach schwer verletzt worden.