Ein sechsjähriger Junge war am Samstagvormittag alleine an der Landesstraße 500 mitten im Wald unterwegs. Der Junge war einer Autofahrerin, die in Richtung Trippstadt unterwegs war, zwischen dem Walzweiher und dem Naturfreundehaus Finsterbrunnertal aufgefallen, so die Polizei. Die Frau hielt an und verständigte die Polizei. Die Streifenbeamten ermittelten vor Ort die Personalien des Bubs und verständigte die Mutter. „Die Frau fiel aus allen Wolken, hatte sie ihren Sohn doch am Morgen zu einer Spielgruppe zum Naturfreundehaus gebracht.“