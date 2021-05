Das Schöffengericht II in Kaiserslautern verurteilte am Dienstag einen 50-jährigen Teppichrestaurateur wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung. Die Anklage hatte dem Deutsch-Iraner vorgeworfen, einem 20-jährigen Afghanen am 3. März dieses Jahres in der Eisenbahnstraße in Kaiserslautern mit einem zumindest messerähnlichen Gegenstand eine drei Zentimeter lange Schnittverletzung im oberen Kopfbereich beigebracht zu haben.

In der Hauptverhandlung räumte der Angeklagte zwar ein, seinem Kontrahenten einen Schlag gegen den Kopf versetzt zu haben, den habe er allerdings mit der flachen Hand ausgeführt, beteuerte er; ein Messer oder einen ähnlichen Gegenstand habe er dabei nicht benutzt. Es könne aber sein, dass die Verletzung durch einen von ihm getragenen eckigen Ring erfolgt sei, der sich nach innen gedreht haben könnte.

Der Vorfall habe eine Vorgeschichte. Und zwar sei ihm sein späterer Kontrahent drei Tage zuvor, nachts, in einer Gruppe von jungen Männern begegnet, die ihn nach Zigaretten gefragt hätten. Bei dieser Gelegenheit sei ihm sein Handy entwendet worden. Auch seine Brille habe man ihm wegnehmen wollen. Er habe dann beim Auseinandergehen geäußert: „Wir werden uns noch sehen!“ Drei Tage später habe er dann einen der Männer in der Stadt wiedererkannt und ihm eine Ohrfeige verpasst.

Gericht bleibt vier Monate unter Strafantrag

Der Geschädigte und sein damaliger Begleiter konnten keine Angaben zum Verwenden eines Messers machen. Sie hätten ein solches jedenfalls nicht bei dem Angeklagten gesehen. Der Begleiter des Geschädigten wusste allerdings zu berichten, dass er den Angeklagten zwei Monate nach dem Vorfall in der Stadt getroffen und zur Rede gestellt habe. Dabei habe sich der Angeklagte zu rechtfertigen gesucht und geäußert, der Geschädigte sei ein Dieb. Er habe zwar an dem besagten Märztag ein Messer mitgeführt, dieses jedoch nicht eingesetzt. Das Gericht nahm die seinerzeit vom Geschädigten getragene Baseballkappe und einen Kapuzenpullover in Augenschein. Dabei zeigten sich Beschädigungen an beiden Gegenständen, die zur Verwendung eines messerähnlichen Gegenstandes passen würden.

Mit dem Urteil folgte das Gericht der rechtlichen Bewertung des Oberstaatsanwalts, blieb aber vier Monate unter dessen Strafantrag. Der Verteidiger hielt nur eine einfache Körperverletzung für erwiesen und beantragte die Verhängung einer milden Geldstrafe. Seinem Hilfsbeweisantrag auf Erstattung eines Sachverständigengutachtens zum Beweis dafür, dass die Verletzung des Geschädigten durch einen Ring hervorgerufen worden sei, folgte das Gericht nicht. Der Verteidiger kündigte Berufung gegen das Urteil des Schöffengerichts an.