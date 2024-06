Mit dem Sommer beginnt auch wieder die Veranstaltungsreihe „Summer in the City“ in Landstuhl. An sechs Samstagen vom 6. Juli bis 24. August lädt das Kultur- und Kongresszentrum zu kostenloser Live-Musik und fröhlichem Beisammensein ein.

Eröffnen wird die Veranstaltungsreihe die Band Kim am 6. Juli. Sie treten mit Coversongs auf, die Rock, Pop und Soul vereinen. Am 13. Juli wird die Band Rough Mix bekannte Hits den vergangenen 40 Jahren spielen – von „Every breath you take“ von The Police bis hin zu neuen Hits wie „As it was“ von Harry Styles.

Die Akkustikband Goodlife steht am 20. Juli mit einem vielfältigen Repertoire von Klassikern, wenig gespielten Titeln, bis hin zu deutschsprachigen Hits auf der Bühne. Am 27. Juli tritt die Enkenbacher Band Obsession auf, um die Vielfalt der Rockgenres zu zelebrieren.

Small Pint spielt am 17. August vor dem Publikum aktuelle Stücke und Klassiker. Zum Abschluss von „Summer in the City“ wird die Band „Cry in Heaven“ aus Saarbrücken anreisen, um die Veranstaltungsreihe am 24. August ausklingen zu lassen. Geboten wird ein abwechslungsreicher Mix aus Rockhymnen und Popballaden.

Info

Die Veranstaltungen beginnen immer um 19 Uhr und sind kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter www.stadthalle-landstuhl.de.